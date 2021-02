Le mouvement des plaques tectoniques pendant 1 milliard d'années

J'aime glander ici Inscrit: 04/01/2006 18:09 Post(s): 6587 Karma: 3786

Quelques explications :



Ma: million d'années

Vert: continents

bleu: les masses continentales qui changent

Blanc: oceans

Les lignes sont les bords des plaques tectoniques:

- Bleu/violet: divergentes

- Triangle rouge: convergentes

- gris vert : les plaques glissent les unes contre les autres





Plate tectonic evolution from 1 Billion years ago to the present.

Contribution le : Aujourd'hui 18:45:26