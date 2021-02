Options du sujet Imprimer le sujet

MaxiSucuk Séisme ou simulation? 1 #1

MaxiSucuk

Je m'installe

@#地震 | 楽曲:オリジナル楽曲 - ルドルフ3世 - ルミックス3世

Contribution le : Aujourd'hui 20:28:47

alfosynchro Re: Séisme ou simulation? 0 #2

alfosynchro

J'aime glander ici

C'est le voisin du dessous qui va être content !

Contribution le : Aujourd'hui 20:47:24

Krogoth Re: Séisme ou simulation? 0 #3

Krogoth

Je masterise !

Ca doit être le séisme de magnitude 7.3 de ce samedi.

Contribution le : Aujourd'hui 21:02:16

FMJ65 Re: Séisme ou simulation? 0 #4

FMJ65

Je poste trop

Meunon ! C'est juste une baignoire à vagues !

Contribution le : Aujourd'hui 21:37:43