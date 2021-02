Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Tyotoys fait faire des drifts à des petites voitures (Hotwheels) 1 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8776 Karma: 7862

Hotwheels Driftpad helix



L'effet rend super bien ici.



D'autres vidéos sur Hotwheels Driftpad helixL'effet rend super bien ici.D'autres vidéos sur sa chaîne si ça vous intéresse (perso je trouve ses vidéos un peu répétitives à la longue, dommage il a quelques bonnes idées).

Contribution le : Aujourd'hui 21:32:58