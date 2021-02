Timelapse de la décomposition du chapeau d'un champignon

Options du sujet Imprimer le sujet

D'après un commentaire reddit, c'est une autolyse qui procède comme suit : le chapeau est détruit par des enzymes créées par le champignon lui-même. En quelque sorte, il se mange lui-même. Ce processus intervient après que le champignon a dispersé tous ses spores : le mycelium peut ainsi récupérer certains éléments organiques du chapeau.





Pour celles et ceux qui voudraient voir la vidéo à l'envers, c'est sympa aussi.

