Un concert dans une eglise arrêté puis évacué par la police en Belgique (de l’absurde au ridicule)

Concert de Quentin Dujardin à l'Église de Crupet le 14 février 2021





Quentin Dujardin applaudi alors que les forces de l'ordre mettent fin à son concert





Quentin Dujardin prend la parole après l'évacuation de son concert à Crupet



Source



S’appuyant sur la jauge réservée aux cultes, le musicien de Clavier voulait «mettre un terme à l’absurdité». Ses espoirs ont été douchés après un morceau lorsque trois policiers de la zone des Arches aux ordres du commissaire Alain Wick ont fait irruption pour mettre fin à la représentation.



Contribution le : Aujourd'hui 07:22:42