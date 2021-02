faceplant sur la glace + one hit KO + chien pyromane

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 4004 Karma: 3533



Vu la tenue dans laquelle il est, ça semble voulu



Vous navigateur est trop vieux





Un règlement de compte dans la rue entre un jeune qui semble ivre et un homme plus âgé qui a l'air d'avoir de bon restes dans les poings



Vous navigateur est trop vieux



Un chien essaye de provoquer un incendie dans la maison de ses maitres en y emmenant un feu d'artifice allumé voyant que sa tentative n'est pas fructueuse, il se rabat ensuite sur sa propre maison



Vous navigateur est trop vieux à Amsterdam (je pense ?), un homme faisant du patin à glace dans les canaux et passe sur une zone où la glace trop fine, et finit par tomber dans l'eau.Vu la tenue dans laquelle il est, ça semble vouluUn règlement de compte dans la rue entre un jeune qui semble ivre et un homme plus âgé qui a l'air d'avoir de bon restes dans les poingsUn chien essaye de provoquer un incendie dans la maison de ses maitres en y emmenant un feu d'artifice allumévoyant que sa tentative n'est pas fructueuse, il se rabat ensuite sur sa propre maison

Contribution le : Aujourd'hui 11:29:39