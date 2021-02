Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro Un homme attend son Amour avec des fleurs à l'aéroport 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8418 Karma: 3677

Une fille filme un vieil homme à l'aéroport. Ce qu'elle enregistre fait chaud au cœur

Contribution le : Aujourd'hui 12:32:15