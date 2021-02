The Witcher 3 sur PS1

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 4007 Karma: 3535



Voilà l'intro de The Witcher 3 refait à la sauce PS1, avec quelques modifications sur la fin



Une ptite partie de Gwynt ?





