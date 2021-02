Options du sujet Imprimer le sujet

Sebmagic Détournement - Laissez-moi en vie !

Bonjour,



Je ne sais pas s'il existe un topic unique pour Daadhoo mais une fois de plus, il vient de sortir un détournement magnifique ! Cette précision dans les intonations notamment, c'est un boulot dingue.





" Laisse moi en vie ! " - Détournement par @Daadhoo (Instagram)

Contribution le : Aujourd'hui 13:53:48

epozone

Je suis accro Inscrit: 09/10/2008 00:03 Post(s): 1320 Je m'attendais pas à ce qu'il n'y ait aucune tentative de changement de voix mais c'est tellement synchro que ça passe plutôt bien !!

Contribution le : Aujourd'hui 14:22:57