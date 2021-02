Mâchoire cassée de Kevin Le Guen

Options du sujet Imprimer le sujet

David Reboursiere - Impressionnant les images de la blessure de Kevin Le Guen ! - Ici, un soigneur, il a une boule qui lui sort ! Il a quelque chose qui lui sort dans la joue donc Heu... Médecin : "Il s'est cassé la mâchoire" (J'adore le joueur qui essaie de le rassurer, c'est une aphte ...) Le rugbyman Kevin Le Guen, talonneur au Racing 92, se casse la mâchoire pendant un match contre Lyon en Top 14.David Reboursiere - Impressionnant les images de la blessure de Kevin Le Guen ! - Ici, un soigneur, il a une boule qui lui sort ! Il a quelque chose qui lui sort dans la joue donc Heu... Médecin : "Il s'est cassé la mâchoire" (J'adore le joueur qui essaie de le rassurer, c'est une aphte...)

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3237 Karma: 2662 Le soigneur: "Si j'appuie là, ça fait mal ? Et là ? Et là ?..."

