Skwatek Un drone filme une nuée d'oies sauvages

Inscrit: 26/11/2005 17:41





À l'aide d'un drone, le photographe Mark Zakurakin filme une nuée d'oies sauvages à la frontière entre les États-Unis et le Canada.

Aujourd'hui 18:43:01