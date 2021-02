Zoom puissant sur une boule de neige

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8792 Karma: 7882



Magnification of a snowball



Une vidéo de Macrofying, qui s'amuse apparemment à faire des zooms puissants sur plein de trucs.



J'ai l'impression qu'il rajoute un truc en post prod à la fin (parce que sur la vidéo du zoom sur sa main, il y a des roses dans les chairs^^).



(vidéos inaccessibles si on n'est pas inscrits sur Insta, ce qui est mon cas)

Chaîne Youtube

Site officiel (pas encore dispo)







Vidéo d'un dézoom de différents objets :





