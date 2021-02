Croiser des collemboles dans la nature

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8813 Karma: 7899



Source



Au cours d'une balade, un promeneur tombe sur un tas de petits insectes étranges, très compact. Ce sont en réalité des arthropodes appelés des Collembola).



Je ne connaissais pas du tout, j'ai trouvé ça intéressant. Et je n'ai pas le souvenir d'en avoir croisé au cours de mes pérégrinations dans la nature.



Petit extrait de l'article Wikipédia :

Citation : La plupart sont lucifuges et vivent dans les premiers centimètres du sol, à l'abri de la lumière directe (quelques espèces descendent jusqu'à 30 cm de profondeur, notamment dans les sols labourés), mais de nombreuses espèces vivent au-dessus du sol, y compris dans la canopée des arbres tropicaux. Ils jouent un rôle essentiel dans la dissémination et le contrôle de la microflore du sol, et participent ainsi indirectement à la transformation de la matière organique et au cycle des nutriments. Là où la matière en décomposition (feuilles mortes surtout) est abondante, en forêt par exemple, on en trouve en Europe de 50 000 à 400 000 individus par mètre carré. On les rencontre depuis les forêts tropicales humides jusqu'aux limites des glaces polaires et des glaciers en altitude.

