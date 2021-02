Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Tailler des crayons de papier 2 #1

Kodak

Artist Carves Impressive Figures out of Pencil Lead || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 19:38:33

nobrain Re: Tailler des crayons de papier 0 #2

Je suis accro Inscrit: 02/02/2011 00:09 Post(s): 1133 Karma: 940 ca s'apelle un crayon de bois, bande d'heretiques !

Contribution le : Aujourd'hui 19:39:49

Setzer Re: Tailler des crayons de papier 0 #3

Setzer

Cette personne a des talents bien "aiguisés". Combien de mines pétées avant d'arriver à ce niveau ?

Contribution le : Aujourd'hui 19:48:21