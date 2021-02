Options du sujet Imprimer le sujet

Remkage L'Etna rentre en éruption 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 11/05/2008 01:31 Post(s): 4069 Karma: 4570

Massive eruption of Mount Etna, Sicily, Italy February 16 2021



Plus d'infos :

https://www.lefigaro.fr/sciences/une-spectaculaire-eruption-de-l-etna-provoque-une-pluie-de-pierres-20210216 Massive eruption of Mount Etna, Sicily, ItalyFebruary 16 2021Plus d'infos :

Contribution le : Aujourd'hui 22:05:04