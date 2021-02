Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Train vs Camion + Une vache dans un hôpital 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43516 Karma: 19906





Semi vs Train





Une vache entre dans une salle d'attente d'un hôpital à San luis, en Colombie. Une jeune femme a été légèrement blessée.







Alejo Mercado - De no creer, tras causar varios estragos en el parque, una vaca ingresó a Urgencias de un hospital. Hay varios heridos. Ocurrió en San Luis. Cortesía @MiOriente Un train percute la remorque d'un camion sur un passage à niveau à Salem, dans l'Oregon. Personne n'a été blessé.Semi vs TrainUne vache entre dans une salle d'attente d'un hôpital à San luis, en Colombie. Une jeune femme a été légèrement blessée.Alejo Mercado - De no creer, tras causar varios estragos en el parque, una vaca ingresó a Urgencias de un hospital. Hay varios heridos. Ocurrió en San Luis. Cortesía @MiOriente

Contribution le : Aujourd'hui 09:27:06