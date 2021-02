A la recherche d'une voix entendue dans 2 BO (Sauvez Willy 3 (1997) et Pompeii (2014))ii

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 09:25:55 Post(s): 1

Salut !



Je viens tout juste de m'inscrire sur le site car j'ai besoin d'aide pour trouver le nom d'une chanteuse. Vous êtes ma dernière chance !



Si vous avez envie de m'aider je vous préviens: prenez un café ! ça va pas être d'la tarte pour trouver...



Je viens de me faire la BO du film Pompeii, il y a une séquence de quelques secondes où on entend la voix d'une femme, et j'aimerai savoir qui c'est. Voici le passage:







En écoutant ce passage j'ai tout de suite pensez à la BO de Sauvez Willy 3, je suis donc quasiment sûr qu'il s'agit de la même personne. Voici le passage où on l'entend dans Sauvez Willy 3:



[iframe]https://youtu.be/WmUEEm9t0WI?list=PLM7Vu_aX-3KGDvIVRNjZS95xEkmzhvZkP&t=175[/iframe]



Bonne chance !

Contribution le : Aujourd'hui 09:49:47