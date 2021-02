Options du sujet Imprimer le sujet

Patinage artistique sur un canal d'Amsterdam

Figure Skaters Glide Across Frozen Amsterdam Canal





Figure Skaters Glide Across Frozen Amsterdam Canal

Contribution le : Aujourd'hui 09:51:00

alfosynchro Re: Patinage artistique sur un canal d'Amsterdam

On a tellement l'habitude des fails sur Koreus, qu'on reste le souffle suspendu à attendre le moment où elle va passer au travers de la glace...

Contribution le : Aujourd'hui 10:31:01