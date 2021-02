De belles images de l'éruption de l'Etna

Options du sujet Imprimer le sujet

Voilà quelques jolies images de ce paroxysme prises par





Eruzione Etna. Parossismo Cratere Sudest. 16 febbraio 2021 L'Etna est assez actif depuis quelques mois et il a connu hier une activité paroxysmale assez impressionnante, avec, au plus fort du paroxysme, une fontaine de lave a la hauteur estimée de 800m de haut !Voilà quelques jolies images de ce paroxysme prises par Michele Mammino Eruzione Etna. Parossismo Cratere Sudest. 16 febbraio 2021

Contribution le : Aujourd'hui 14:07:56