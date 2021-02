Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Quand tu chantes tellement mal que ton public décède sur place 1 #1

Meanwhile in Toronto 😭🤣 #fyp #webelongtogether #paramedik #toronto





Part 2 💀 #fyp #paramedic #toronto



Bon au moins, la personne sera décédée dans la bonne humeur générale.

