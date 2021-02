Un chien fait de la luge tractée par une voiture + Il plonge pour récupérer son téléphone

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 69358 Karma: 31845

Un chien fait de la luge tractée par une voiture





Dog Goes Sledding On Old Car Hood - 1178111



Il plonge dans l'eau glacée d'un port canadien pour récupérer son telephone





Man Jumps Into Icy Canadian Harbour to Save His Phone

Contribution le : Aujourd'hui 08:51:48