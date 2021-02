Projet Manta, nettoyage des océans

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31672 Karma: 9885



Présentation du projet Manta développé par The SeaCleaners !



Citation : Véritable défi technologique et innovant, ce bateau unique au monde sera capable de collecter, trier et compacter en mer une grande quantité de macro-déchets plastiques flottants, avant qu’ils ne se dégradent et ne soient absorbés par la faune marine ou qu’ils ne sombrent au fond de l’océan, polluant durablement l’environnement.



Grace au Manta, 1 à 3 tonnes de déchets peuvent être retirés par heure, et avec 300 à 400 bateaux comme celui-là 1/3 de la pollution mondial pourrait etre traitée.





A savoir: Chaque année, 9 à 12 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversés dans les Océans et menacent la biodiversité.



Leur site

La page Manta

Un article en anglais sur la plastisphère

La plastisphère est un terme utilisé pour désigner les écosystèmes constitués en grande partie de composants plastiques créés par l'homme, principalement les vortex de déchets présents dans les gyres océaniques.



