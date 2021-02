Problème technique au moment du 13H sur TF1 + petit tacle sur France 2

Je suis accro Inscrit: 21/02/2005 11:53 Post(s): 841 Karma: 1208









Le journal de 13 heures de TF1 a été annulé à la dernière minute à cause d'un problème technique. (chaîne)



Le journal de TF1 a finalement pu être lancé à 13h37 :





Inédit- #Le13H de TF1 débute à 13H37 ce midi suite à une panne réseau qui affecte les antennes du groupe



Pour conclure le journal de 13h de France 2, particulièrement regardé aujourd'hui avec le bug qui a touché TF1, Julian Bugier a ironiquement souhaité la "bienvenue à nos nouveaux téléspectateurs, nombreux à ce jour il paraît", puis "on se retrouve demain : même lieu, même heure... à 13 heure !"





Le Journal de 13H sur TF1 n'a pas pu être lancé à cause d'un problème technique empêchant de lancer le moindre sujet.Le journal de 13 heures de TF1 a été annulé à la dernière minute à cause d'un problème technique. (chaîne)Le journal de TF1 a finalement pu être lancé à 13h37 :Inédit- #Le13H de TF1 débute à 13H37 ce midi suite à une panne réseau qui affecte les antennes du groupePour conclure le journal de 13h de France 2, particulièrement regardé aujourd'hui avec le bug qui a touché TF1, Julian Bugier a ironiquement souhaité la "bienvenue à nos nouveaux téléspectateurs, nombreux à ce jour il paraît", puis "on se retrouve demain : même lieu, même heure... à 13 heure !"

Contribution le : Aujourd'hui 14:42:50