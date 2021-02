Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Mauvais choix de place de parking 2 #1

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12199 Karma: 5174 À Dallas, ville frappée actuellement par une vague de froid intense, une femme a vraiment manqué de chance en choisissant sa place pour se garer dans un parking à 7 niveaux presque désert.





we love a pipe burst :’) #dallasnews #winterstorm #ohno





y’all I’m done #icestorm #dallas #snowstorm #dallasnews



Tags : Etats-unis USA voiture gelée gel garage parking stationnement fuite tuyau glace

Contribution le : Aujourd'hui 19:41:25