Quand les birmans trollent la junte militaire

Les birmans décident donc... de rouler le plus lentement possible.^^





Source





Le but de cette action était aussi de convaincre les birmans ne participant pas au mouvement de désobéissance démocratique de le faire. Apparemment, une énorme partie de la population ne va plus travailler pour protester contre le coup d'état militaire. Je trouve ça intelligent.^^







Un commentaire reddit explique la situation (mais c'est un commentaire subjectif, donc n'a pas valeur de vérité absolue) :

Citation : The Myanmar military conducted a coup and have locked up a lot of democratically elected leaders. They have been trying to send in bad actors to make protests against the coup look violent but the people have been doing a dang good job of catching the bad actors before they can do anything and have been continuing their (at least from everything I've seen) peaceful protests.



The military has also been going and arresting and firing shots at night so people can't sleep without fear. They've replaced all media with pro military media and are trying to brand the CDM (civil disobedience movement) as unpatriotic while attempting to force individuals like bankers and doctors to go back to work.



