Danser sous l'eau

On connait le projet Ama de Julie Gautier qui proposait une belle démonstration de danse sous l'eau. Une autre femme du nom de Silvia Solymosyová (une Tchèque apparemment) montre un talent certain pour la danse subaquatique ! Je trouve assez dingue ce qu'elle arrive à faire.



Aujourd'hui 17:09:58