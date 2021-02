Créer une lampe de bureau dans des matériaux... inhabituels.

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8853 Karma: 7936











La vidéo précédente est un montage dont le but (plutôt réussi je trouve, me suis fait avoir au début de la vidéo^^) est de perdre un peu l'internaute. Du coup je trouve ça assez original.^^



La vraie vidéo de la réalisation du gâteau :





DESK LAMP | AMAURY GUICHON



On a déjà parlé du bonhomme

Contribution le : Aujourd'hui 17:21:32