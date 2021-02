Options du sujet Imprimer le sujet

Surzurois Mortal Kombat le film 1 #1

Surzurois





MORTAL KOMBAT Bande Annonce VF (2021) Hier est sortie le trailer pour le futur film Mortal Kombat, et il faut avouer que ça a l'air d'être un beau défouloir et de faire un bel hommage aux jeuxMORTAL KOMBAT Bande Annonce VF (2021)

Grobreaker Re: Mortal Kombat le film 0 #2

Grobreaker

Ca a l'air violent et jouissif, espérons qu'ils en fassent pas un nanar et que ça tienne un peu au scénario des jeux

