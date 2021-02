Purrfect Day - Mashup hommage aux chats

Je suis accro Inscrit: 09/02/2008 18:59 Post(s): 1105

Bonjour à tous,

Nouvelle vidéo Mashup humoristique en hommage à ces félins de nos écrans.



Avez vous remarqué ces chats similaires vus aux détours d'un film, d'une série télé ou sur Internet?

Et si ... Et s'il s’agissait toujours du même chat, vivant simplement une fabuleuse journée ?...



Tous les retours et critiques sont la bienvenue.

Amoureux des chats, c'est pour vous!





Purrfect Day - ( a Mashup with Cats )

