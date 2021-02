[Sujet Unique] Le Muséum des pourquoi

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8866 Karma: 7955





Je n'accroche pas à tout ses choix de réalisation ou d'écriture, les deux premières vidéos m'ont laissé un peu mitigé, et finalement après le 5è épisode j'accroche.



Je vous propose de vous familiariser avec la chaîne en regardant cet épisode sur les smileys, j'y ai appris deux-trois choses (notamment les signes de ponctuation non standards).







