Pétage de cable d'un candidat Islandais

En observant bien, il semblerait que ce fameux candidat aurait tenté d'appuyer en vain sur le buzzer, ce qui a du lui faire monter la pression pour finalement refroidir le plateau de TV.



#ragequit





Gettu betur 2/19/2021 reiði gaurinn





