Berousky Diablo II Resurrected

Inscrit: 26/03/2005 16:39 Post(s): 13650





Bande-annonce de Diablo® II: Resurrected ™



Ils ont réussi a me filer envie d'y jouer ... par contre le 60fps à l'air de rendre les mouvements mou, ça manque de punch.

Blizzard lors de sa Blizzcon annuelle, vient d'annoncer le remaster Diablo II: Resurrected

Bande-annonce de Diablo® II: Resurrected ™

Ils ont réussi a me filer envie d'y jouer ... par contre le 60fps à l'air de rendre les mouvements mou, ça manque de punch.

On était retourné avec un pote il y a peu sur le D2 originel, il faut dire que ca pique un peu en 1024x768

Aujourd'hui 19:03:42

Loom- Re: Diablo II Resurrected

Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 6520



Au fait le tout dernier , je suis perdu je ne sais même plus ou ça en est ,ça fait longtemps que je n'ai pas touché à un Diablo, le tout dernier c'est le 3 non ?



Est il bien ? Ça vaut le coups de le faire ? (sur console)

Aujourd'hui 19:19:35

