CLIP Looking for Oblivion - Origine

Bonjour à tous,



J'aimerais vous montrer notre dernier clip : Looking for Oblivion. C'est la chanson titre de notre quatrième album. On essaie de travailler de plus en plus l'esthétique de nos vidéos du coup nous sommes très curieux d'avoir vos retours !





Origine - Looking For Oblivion



Merci encore à tous !

Contribution le : Aujourd'hui 05:51:27