Un biche traverse devant un camion + Une perruche aime l'eau fraiche

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 69395 Karma: 31876

Un biche traverse devant un camion sur une autoroute





Deer Narrowly Escapes Getting Hit By Car Driving Down Highway - 1178870



Une perruche aime l'eau fraiche et va boire au distributeur du frigo





Bird Drinks Water From Pet Parent's Glass - 1177840

Contribution le : Aujourd'hui 08:33:09