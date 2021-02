Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Spirale envoûtante avec un train

Ce que j'aime beaucoup voir dans cette vidéo, c'est l'illusion selon laquelle la locomotive qui tracte le tout semble aller moins vite que le reste des wagons. Ce que j'aime beaucoup voir dans cette vidéo, c'est l'illusion selon laquelle la locomotive qui tracte le tout semble aller moins vite que le reste des wagons.

alfosynchro Re: Spirale envoûtante avec un train

Sinon, on a déjà vu ça :



Un train électrique sans fin



En fait, il y a plusieurs locomotives ; tous les "wagons" orange sont des locomotives. Sinon, on a déjà vu ça :En fait, il y a plusieurs locomotives ; tous les "wagons" orange sont des locomotives.

