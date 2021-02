Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Aidons les 2 tocards à aller à l'Élysée #1

Post(s): 4759

« Je me souviens » (clip gestes barrières)



En même tps ils ont déjà 3,5 millions de vues en moins de 12h

Contribution le : Aujourd'hui 20:28:15

LeFreund Re: Aidons les 2 tocards à aller à l'Élysée #2

Post(s): 4100

40 milliards de mouches mangent de la merde chaque jour, ça ne veut pas dire que c'est bon.

Je cède mon plat, il y a assez de mouches



Je cède mon plat, il y a assez de mouches Citation :Je cède mon plat, il y a assez de mouches

Contribution le : Aujourd'hui 20:44:58

Drakkaru Re: Aidons les 2 tocards à aller à l'Élysée #3

Post(s): 4221

Je comprend pas

ça te plais pas

tu sais que ça va pas plaire au public ici

Mais tu le partage ?

Pourquoi ?

Contribution le : Aujourd'hui 20:51:48