Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Marina Fois a peté 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4761 Karma: 5288

Bande-annonce de la 46e cérémonie des César avec Marina Foïs

Contribution le : Aujourd'hui 21:58:38

-LeZ- Re: Marina Fois a peté 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2007 19:05 Post(s): 3859 Karma: 1709

- Oui Michel, elle n'a pas les memes chaussures.

- Et baaam, un technicien dans le champs...

- Bravo Michel.





- Michel, as-tu vu comme moi ?- Oui Michel, elle n'a pas les memes chaussures.- Et baaam, un technicien dans le champs...- Bravo Michel.

Contribution le : Aujourd'hui 22:21:51