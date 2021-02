Index des forums Koreus.com Software et Réseaux Logiciel Copier/Coller Multiple [v.1] Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je vous partage ma dernière création !

Ça fait longtemps que je voulais concevoir un logiciel capable de gérer plusieurs copier-coller de texte.

Ce n'est qu'une première version mais ça fait déjà le job !



Windows Only



1. Sélectionnez le texte à copier.

2. Pressez les touches Ctrl+C relâchez les touches (ou pas) composez un numéro avec votre numpad, attendez un peu ou appuyez sur Ctrl .

3. Passez au texte suivant à copier.

4. Pressez les touches Ctrl+V relâchez au moins la touche V (obligatoirement... vous devriez comprendre pourquoi ) et composez le numéro , attendez un peu ou appuyez sur Ctrl .



Autres fonctions :

a. Ctrl+C ou V puis ? : Ouvre une fenêtre récapitulatif de ce que vous avez copié.

b. Ctrl+C ou V puis ! : Ouvre les options du logiciel.



Lien : Téléchargement

Code-source : GitHub



Faites-moi vos retours !



NB : Utilisez le prudemment, je n'ai testé cette version qu'une 20aine de fois...

