Ponceuse vs Nokia 3310

Webhamster: Un homme utilise une ponceuse sur un Nokia 3310

Belt Sander Breaks Down Nokia 3310 || ViralHog





PurLio: Ça doit être une contrefaçon chinoise. Un vrai 3310 aurait explosé la ponceuse.

LeFreund: Il me semble que la vidéo est à l'envers, c'est une naissance de Nokia 3310!

Skwatek: Malgré son pouce levé, il reste tout de même un petit morceau sur la tablette ! Nokia 3310 is not dead !

Variel: Dire que certains sont prêts à hypothéquer leur caleçon pour un 3310, et que lui te le nique direct pour faire une vidéo…

