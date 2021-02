Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Entrez dans la simulation avec "AVATAR" ! Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 14:04:35 Post(s): 1 Bonjour cher peuple Koreüsien.



Moi c'est Corny, et ce matin, je me suis rendu compte que je venais sur Koreus au moins une fois par jour depuis genre... 15 ANS ?!



Cette nouvelle incroyable m'a fait me demander si en effet, on ne vivaient pas dans une simulation ? Et si les admins de Koreus n'étaient pas aux commandes ?



Du coup, j'en ai fais un morceau -



C'est tout fait-maison avec des ingrédients bio : musique, texte, arrangements, enregistrement, mixage, mastering, tournage et montage.



J'ai quasiment tout fait en solo, avec la voix féminine de SoL, et mon amoureuse pour m'assister sur le tournage. Deux bonnes semaines de boulot à temps plein



Je suis ravi de partager ça avec les koreüsiens, je pense que ça parlera à pas mal d'entre vous, et j'aimerais grandement avoir vos retours, ça aide beaucoup les p'tits artistes comme moi !



Mon défi de 2021 c'est de sortir un morceau par semaine, et c'est le #6.



N'hésitez pas à y aller de votre commentaire, ici ou sur youtube



J'vous envoi du love bien réel.



Kissoux mes frères du web,



Corny.



