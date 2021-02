Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43551 Karma: 19950

Un cosplay de Bolvar Fordragon, personnage du jeu vidéo World of Warcraft, fabriqué par Hartigan.





Bolvar Cosplay Transformation - Blizzconline Best In Show - World Of Warcraft

Contribution le : Aujourd'hui 18:36:34