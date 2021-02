Recherche vieille chanson

Options du sujet Imprimer le sujet

Bonjour,

Mon beau-père est à la recherche du titre d'une vieille chanson.

À priori, elle serait chantée par une femme.

Voici quelques paroles :

'quel est ce gueux, ce vaurien que tu traînes, ce n' est pas un camarade pour toi'

'ecoute moi ma petite maman, ce n' est pas un gueux, ce n'est qu'un pauvre enfant'



La chanson raconte l'histoire d'un enfant malade qui va mourir et qui cherche à faire accepter à sa mère un camarade qu'elle trouve pas assez bien pour lui.



Merci d'avance

