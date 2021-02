Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Pyramide des matériaux de construction et leur empreinte de CO2 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31703 Karma: 9918

C'est fait par une entreprise danoise.

Citation : La version numérique de la Pyramide des matériaux de construction (PdMC) permet de comparer, par exemple, les empreintes de CO2 entre différentes catégories de matériaux ou entre types de matériaux au sein d'une même catégorie. Elle permet également de visualiser les différents types d'impacts environnementaux des différents matériaux.

Basée sur les déclarations environnementales de produits (EPD), la PdMC montre l'impact environnemental d'un certain nombre de matériaux de construction pertinents. Ici, nous avons choisi de nous concentrer sur les phases initiales de la construction, c'est-à-dire jusqu'à ce que le matériau soit sur le site (phases du cycle de vie A1-A3).



>>> le site <<<



Si vous cliquez sur les éléments sur la pyramide, vous les retrouvez en bas avec l'option de rajouter des métrages!

L'outil est vraiment bien fichu!



Un mode de représentation intéressant pour visualiser l'impact carbone des matériaux.C'est fait par une entreprise danoise.Citation :Si vous cliquez sur les éléments sur la pyramide, vous les retrouvez en bas avec l'option de rajouter des métrages!L'outil est vraiment bien fichu!

Contribution le : Aujourd'hui 10:09:39

MrGii Re: Pyramide des matériaux de construction et leur empreinte de CO2 1 #2

Je suis accro Inscrit: 18/04/2012 13:13 Post(s): 563 Karma: 270 @Wiliwilliam

Je ne comprends pas les valeurs négatives au bas de la pyramide. Meme s'il s'agit de matériaux réutilisés, il y a bien un processus de transformation non ? Qui defacto produit du CO2 à mon sens, même s'il est minime

Contribution le : Aujourd'hui 10:29:01

-Flo- Re: Pyramide des matériaux de construction et leur empreinte de CO2 1 #3

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12217 Karma: 5218 @MrGii C'est vrai que ça mériterait une explication. Peut-être la différence entre ce coût de transformation et le coût de destruction qui serait advenu si le matériau n'avait pas été réutilisé ?

Contribution le : Aujourd'hui 10:37:38

CrazyCow Re: Pyramide des matériaux de construction et leur empreinte de CO2 1 #4

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 15052 Karma: 19622 @MrGii Les végétaux absorbent du CO₂. Donc même avec le CO₂ dégagé par la production du produit, le bilan d'émission reste négatif. Évidemment, jusqu'au moment où ce matériau serait par exemple incinéré, puisque dans ce cas là il va relâcher tout le CO₂ emmagasiné par la plante/l'arbre.

Je pense que c'est ça l'explication.

Contribution le : Aujourd'hui 10:38:27