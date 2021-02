Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Tentative d'arrestation à Gdansk - Pologne 1 #1

Yazguen

Policyjny pościg, strzelanina i ucieczka #569​ Wasze Filmy

FMJ65 Re: Tentative d'arrestation à Gdansk - Pologne 2 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11010 Karma: 3352 C'est quoi la marque des pneus J'en prendrai bien une paire. Si ça résiste aux balles, ça doit bien pouvoir faire 50 000 km !...

gazeleau Re: Tentative d'arrestation à Gdansk - Pologne 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3263 Karma: 2676 Ils n'auraient pas du lui laisser de la place pour qu'il prenne de l'élan. Si c'était pour épargner la peinture, c'est raté.

