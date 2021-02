Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Attention, traversée de boobs ! 3 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43555 Karma: 19961 Une femme emprunte un passage piéton en agitant ses seins.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 14:49:56

PurLio Re: Attention, traversée de boobs ! 0 #2

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 11263 Karma: 11090 Moi j'dis, pour attirer l'attention des automobilistes, ça se tente. Bon, ça risque de provoquer quelques accidents, et quelques maux de dos...

Contribution le : Aujourd'hui 14:58:23

Crazy-13 Re: Attention, traversée de boobs ! 0 #3

Pelle d'or Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 74393 Karma: 6382 racolage manifeste, si ce n'est pas une péripatéticienne, j'aimerais qu'on m'explique sa tenue ainsi que son comportement.

Contribution le : Aujourd'hui 15:44:52

Jebia Re: Attention, traversée de boobs ! 0 #5

Je m'installe Inscrit: 14/10/2011 01:31 Post(s): 307 Karma: 214

@Skwatek a écrit:

@Crazy-13 : Être vue. La sécurité avant tout !





Ha oui ! Moi aussi, j'ai pensé direct sécurité routière. Ça saute au yeux non ? Citation :Ha oui ! Moi aussi, j'ai pensé direct sécurité routière. Ça saute au yeux non ?

Contribution le : Aujourd'hui 16:01:43

FMJ65 Re: Attention, traversée de boobs ! 0 #6

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11016 Karma: 3355 2016 quand même ! Depuis elle a peut-être été internée ?!....

Contribution le : Aujourd'hui 16:07:34

Crazy-13 Re: Attention, traversée de boobs ! 0 #7

Pelle d'or Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 74393 Karma: 6382 Skwatek c'est bon à savoir, la prochaine fois que 'ai à traverser la route, je le ferais en faisant l'hélicoptère avec ma bite. c'est bon à savoir, la prochaine fois que 'ai à traverser la route, je le ferais en faisant l'hélicoptère avec ma bite.

Contribution le : Aujourd'hui 16:07:43