Pourquoi certains agriculteurs gagnent 500€/mois

Hello à tous,



Je lance une nouvelle chaine dont le but est d'aborder des questions de société ou techniques en apportant un éclairage différent sous un angle plus "systémique". J'ai fait cette première vidéo qui sera une petite série de 3 vidéos je pense sur le système agricole et qui découle d'un travail de recherche que j'avais fait il y a quelques années lors de mon mémoire. J'ai bien sûr simplifié énormément le but étant de s'adresser en partie à des jeunes.



N'hésitez pas à me donner vos retours !

Merci !





Agriculteur : 50h/semaine pour 500€/mois ?

Contribution le : Aujourd'hui 17:42:29