Un chat découvre une barrière pour bébés

Un chat découvre une barrière pour bébés

Cat's First Encounter with a Baby Gate || ViralHog





Cat's First Encounter with a Baby Gate || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 07:28:03

Re: Un chat découvre une barrière pour bébés

le plus drôle c'est qu'il check l'espacement des barreau avec sa patte droite avant de s'y engager.

Contribution le : Aujourd'hui 07:30:14