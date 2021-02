Plaque de glace dans le pare-brise

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 69454 Karma: 31944

Une plaque de glace s'envole du toit d'une camionnette et finit dans un pare-brise





Ice Acts Like a Missile Into Windshield || ViralHog



Une plaque de glace s'envole du toit d'une voiture et finit dans un pare-brise





Flying Sheet of Ice Shatters Windshield on Interstate || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 09:49:40