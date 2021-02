Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Une vieille parodie du MEDEF par les (feu) guignols 4 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4117 Karma: 10797 Je sais, je sais, les guignols sont mort mais de temps en temps quelques pépites ressurgissent sur leur chaine youtube donc je me permet de la partager ici car je la trouvais excellente à l'époque (et toujours aujourd'hui) :



Le Medef - Les Guignols - CANAL+

Contribution le : Aujourd'hui 13:53:06