Simulation d'un joueur de football

Skwatek

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43581 Karma: 19985 Un joueur de foot fait semblant de recevoir un projectile jeté sur le terrain depuis une tribune pendant un match à Ayutla, au Guatemala.



Contribution le : Aujourd'hui 20:32:57

zoondoz

Je m'installe Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 484 Karma: 167 J'espère qu'il touchera sa prime de risques pour s'être ainsi exposé au danger...

Et un Oscar en prime !

Contribution le : Aujourd'hui 21:02:52

Loom-

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 6537 Karma: 2748 Dans le futur , dès qu'ils toucheront la balle ou que ça crie trop fort dans les gradins, les joueurs tomberont comme des mouches.

Contribution le : Aujourd'hui 21:21:50